Jennifer Lopez' 1. Auftritt nach Hochzeit, erster Mann zweifelt an Ehe mit Affleck

Lopez und Affleck waren zwischen 2002 und 2004 schon einmal ein Paar. Ihre f├╝r 2003 geplante Hochzeit verschoben sie jedoch und gaben schlie├člich Anfang 2004 ihre Trennung bekannt. Ihre "zweite Chance" mit Affleck bezeichnete Lopez Anfang des Jahres als "wundersch├Âne Liebesgeschichte".

Prominente G├Ąste bei erstem Lopez-Auftritt nach Hochzeit

Ihr erster Auftritt nach der Hochzeit f├╝hrte Lopez auf die Insel Capri. Dort trat sie am Wochenende als Star einer f├╝r Unicef organisierten Wohlt├Ątigkeitsgala auf. 40 Minuten lang sang JLo am Samstagabend f├╝r die 950 Starg├Ąste, die bis zu 250.000 Euro pro Kopf f├╝r das Konzert ausgaben. Acht Millionen Euro f├╝r Nothilfe in der Ukraine und in Syrien wurden dank des Gala-Diners gesammelt,

Zu den prominenten G├Ąsten z├Ąhlten der Starschauspieler Leonardo DiCaprio sowie Jennifer Lopezs Schwager Casey Affleck, der Ex-Formel 1-Manager Flavio Briatore, sowie die italienische Modeunternehmen Remo Ruffini, Diego Della Valle, Ermanno und Toni Scervino. Auch Italiens Expremier Matteo Renzi sa├č mit am Tisch, berichteten italienische Medien. 30 T├Ąnzer begleiteten die Show von Jennifer Lopez, die ein Kleid des italienischen Modepapstes Roberto Cavalli trug.

Neben ihre eigenen Lieder sang Lopez Medleys von K├╝nstlerinnen der 1970er Jahre, darunter Diana Ross, Donna Summer, Chaka Khan und Gloria Gaynor. Nach dem Konzert ging Jennifer Lopez, die nicht in Begleitung ihres Gattens auf Capri eingetroffen war, an Bord einer Jacht. Die s├╝ditalienische Insel ist in diesem Sommer von mehreren Promis besucht. Alle Hotels und Ferienwohnungen sind l├Ąngst ausgebucht.