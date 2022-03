Jennifer Lawrence erstmals nach Geburt ohne Babybauch gesichtet

Ihr Auftritt in der √Ėffentlichkeit k√∂nnte demnach als indirekte Best√§tigung der freudigen Nachricht gedeutet werden.

Mit dem Vater ihres ersten Kindes ist die 31-J√§hrige seit Oktober 2019 verheiratet. Die Hochzeit des Paares fand in der ber√ľhmten Villa Belcourt of Newport in Rhode Island statt. Seit 2018 hatten Ger√ľchte um eine Beziehung der beiden kursiert. Page Six hatte damals unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, das Paar sei einander von Lawrences guter Freundin Laura Simpson vorgestellt worden.

In den letzten Jahren hatte sich die preisgekr√∂nte Schauspielerin Lawrence weitgehend aus dem Rampenlicht zur√ľckgezogen. W√§hrend eines Besuchs in der "The Late Show" im Dezember 2021 hatte Lawrence gescherzt, dass sie einen Gro√üteil ihrer dreij√§hrigen Pause von der Schauspielerei damit verbracht habe, mit Maroney an einem Baby zu basteln.