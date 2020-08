Garner trennt sich von Freund und wird mit Bradley Cooper gesichtet

Seit einigen Tagen kursieren in den amerikanischen Medien Berichte darüber, dass sich Jennifer Garner von ihrem Freund John Miller getrennt haben soll. Mehrer Portale, darunter auch Page Six und Us Weekly, behaupteten einheitlich, dass die Schauspielerin und der Geschäftsführer der "CaliGroup" (Anm. ein Unternehmen, das Roboter für die Gastronomie herrstellt und mehrere Restaurants besitzt) nach über zwei gemeinsamen Jahren kein Paar mehr sind.

Trennung in aller Freundschaft

So privat die beiden ihre Beziehung hielten, so geheim scheinen sie nun ihre Trennung vollzogen zu haben. Ein Insider gab als Grund gegenüber Us Weekly unterschiedliche Zukunftspläne als Grund für das vermeintliche Liebes-Aus an. "Er war bereit, zu heiraten - aber sie konnte sich einfach nicht festlegen. Sie haben sich auf sehr freundschaftlicher Basis getrennt."