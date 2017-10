Jennifer Garner spioniert auf Instagram

Hollywoodstar Jennifer Garner (45) hat jetzt verraten, dass sie inkognito auf der Foto-Plattform Instagram unterwegs ist, um Bilder von bekannten Ballerinas durchzusehen.

Der Ballett-Fan gibt zu: "Ich habe es so genossen, Einblicke in das Leben von Tänzern zu haben, die ich bewundere. Ich muss nicht tiefer gehen, als ich wirklich will - das macht Spaß."

Sie selbst verwandelt sich im Kino bald in keine Ballerina, sondern in einen Killermaschine in dem Action-Thriller "Peppermint". Dafür trainiert sie derzeit eisern - ganz ohne Ballett-Einheiten.