Jennifer Garner: Frisch geschieden - und frisch verliebt?

Seit Anfang Oktober sind Jennifer Garner und Ben Affleck offiziell geschieden. Doch wie US-Medien berichten, soll Garner schon seit einem halben Jahr in einer neuen Beziehung sein.

Neue Liebe?

Gerüchte gab es in den vergangenen Monaten viele. Nun will das Promimagazin Us Weekly herausgefunden haben, wer der angebliche Neue im Leben der 46-Jährigen ist.

Demnach soll Garner mit den Geschäftsführer der "CaliGroup", John Miller, liiert sein. Das Unternehmen stellt Roboter für die Gastronomie her und besitzt rund 50 Burger-Restaurants.

Ein Insider berichtet gegenüber dem Magazin: "Sie sind seit sechs Monaten zusammen - und es wird ziemlich ernst."