Jennifer Aniston: Verzweifelte Suche nach neuer Liebe

In einem Interview mit dem amerikanischen Modemagazin Elle gab sich Aniston selbst vor Kurzem optimistisch, was ihre Zukunft anbelangt. "Wer weiß, was die Zukunft bringt, was ein Kind und Partnerschaften anbelangt", sagte sie.

Auch zu ihren gescheiterten Ehen mit Brad Pitt und Justin Theroux nahm sie damals Stellung. Sie blickt ohne Reue auf ihre Ex-Beziehungen zurück: "Meine Ehen waren sehr erfolgreich, meiner Meinung nach."

"Als meine Ehen ein Ende nahmen, war es eine Entscheidung, die wir getroffen haben, um glücklich zu sein und manchmal ist Glücklichsein in einer Beziehung nicht mehr möglich", so Aniston.