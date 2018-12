Aniston: "War nicht das Model-Kind, das meine Mutter wollte"

Besonders schwer war für Aniston zu verkraften, dass ihre Mutter 1999 in ihrem Buch "From Mother and Daughter to Friends: A Memoir" private Details über sie ausposaunte. Das habe Jennifer ihrer Mutter nie vergeben können, so der Insider. 2008 hatten sich die beiden Frauen zwar wieder angenähert, ihr Verhältnis blieb jedoch bis zu Dows Tod frostig.

Auch Anistons neuer Film "Dumplin" handelt von einer schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung. Die Ex-Frau von Brad Pitt spielt in dem Netflix-Projekt eine ehemalige Schönheitskönigin, die eine übergewichtige Tochter hat. Aniston sieht in dem Film viele Parallelen zu ihrer eigenen Kindheit und verrät, dass ihre schwierige Beziehung zu ihrer eigenen Mutter ihr dabei half, die Rolle der Mutter mit zu hohen Erwartungen zu spielen.