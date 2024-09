Jennifer Anistons Ex Justin Theroux stellt neues Liebesglück zur Schau

US-Schauspieler Justin Theroux (53, "Girl on the Train") und seine Freundin, Schauspielerin Nicole Brydon Bloom (30), haben sich Medienberichten zufolge verlobt.

Laut den Promi-Portalen People und E! News hat Theroux in Italien um die Hand von Bloom angehalten. Beim Filmfest in Venedig lief das Paar Hand in Hand bei der Premiere von "Beetlejuice Beetlejuice" über den roten Teppich.