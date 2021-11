Jennifer Aniston: Emotionaler Abschied von "The Morning Show"

Für viele ist es eines der großen Serien-Highlights der letzten Jahre und das nicht nur aufgrund der hochkarätigen Starbesetzung. In bisher zwei Staffeln der amerikanischen Serie "The Morning Show" über die dunklen Seiten des Fernsehgeschäfts waren die beliebten US-Schauspielerinnen Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen zu sehen. Doch nach dem aktuellen Staffelfinale ist nun nach 20 Episoden vorerst Schluss mit der beliebten Serie. Dieser Abschied fiel vor allem Aniston besonders schwer, wie von ihr geteilten auf Instagram geteilten Fotos zu erkennen ist. So sieht man die Ex-Frau von Brad Pitt unter anderem emotional auf dem Boden kniend und anschließend sogar liegend.

"Wir haben es geschafft"

Auch im Text zum Bild fand die Schauspielerin, der mit ihrer Rolle der Rachel Green in der Sitcom "Friends" ihr großer Durchbruch gelang, sehr gefühlsvolle Worte. "Ich könnte nicht stolzer auf jeden einzelnen dieser außergewöhnlichen Schauspieler sein. Eine Crew, von der man nur träumen kann, und Regisseure, die meine Hand auf einer ziemlich wilden Reise der Emotionen gehalten haben", bedankte sich Aniston bei ihren Kollegen.

Dafür erhält sie in den Kommentaren nicht nur emotionale Unterstützung von ihren Fans, sondern auch von einigen berühmten Stars wie etwa Musiklegende Mariah Carey oder Supermodel Helena Christensen.