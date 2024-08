Jennie Garth spricht offen über Wechseljahre: "Ein tägliches Minenfeld"

Sie bleibe motiviert, indem sie sich zum Training zwinge. "Ich weiß, dass ich mich dadurch immer besser fühlen werde", so Garth. "Aber in letzter Zeit kommt es mir manchmal so vor, als würde mein Körper gegen mich kämpfen. Ich vergesse, dass in mir so viel passiert und so viele Veränderungen verursacht, dass ich mich natürlich nicht immer so fühlen oder leisten kann, wie ich möchte (oder erwarte)."

"Ich muss mich selbst daran erinnern, mir etwas Gnade zu gönnen", schrieb Garth. "Ich gebe mein Bestes und fühle mich dadurch ein bisschen besser."

Dann wollte Garth von ihren Followern wissen, wie sie selbst "mit diesen menschlichen Veränderungen zurechtkommen" und ob sie es schwierig finden, zu trainieren.