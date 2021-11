Jeff Bezos: Virales Video zeigt, wie seine Freundin DiCaprio anbrät

Amazon-Gründer Jeff Bezos mag zwar als reichster Mann der Welt gelten, beim Anblick von "Titanic"-Star Leonardo DiCaprio wird seine Freundin Lauren Sanchez dennoch schwach. Als das Paar bei einer Gala in Los Angeles auf den Hollywoodstar traf, geriet Bezos jedenfalls schnell in den Hintergrund: Sanchez hatte nur Augen für Leo und schmachtete diesen völlig ungeniert an.

Bezos-Freundin flirtet mit DiCaprio

Ein Video, welches sich derzeit im Internet viral begleitet zeigt Bezos und Sanches händchenhaltend bei besagtem Glamour-Event. Als die beiden DiCaprio über den Weg laufen, wird Milliardär Bezos plötzlich zur Nebensache. Seine Freundin beschenkt den Schauspieler mit verführerischen Blicken und versucht diesen offenbar in ein Gespräch zu verwickeln. Ihren Partner würdigt die Moderatorin dabei keines Blickes. Es scheint zwar, als würde der Amazon-Chef versuchen, auch etwas zu sagen. Er wird jedoch ignoriert. Worüber Dicaprio und Bezos' Freundin sprechen, ist aufgrund der Hintergrundgeräusche nicht zu vernehmen. Sanchez' Körpersprache spricht jedoch Bände - und sorgt für belustigte Kommentare im Netz.