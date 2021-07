Drew Barrymores öffentlicher Flirt mit Leonardo DiCaprio

DiCaprio ist seit vielen Jahren sehr stark als Umweltschützer aktiv. Bereits 2014 hatte er den Klimawandel in einer Rede vor den Vereinten Nationen als größte Herausforderung für die Menschheit bezeichnet. "Der Klimawandel gefährdet die Lebensfähigkeit unseres Planeten", sagte er damals. Zuletzt hatte sich der Oscar-Preisträger gegen ein Staudamm-Projekt in Albanien stark gemacht. Die Vjosa - ein majestätischer Fluss, der sich seinen Weg durch Berge und Ebenen sucht und schließlich in der Adria mündet - ist laut Umweltschützern Europas letzter großer noch wirklich wilder Fluss. Doch diese Unberührtheit ist in akuter Gefahr. Für das Bauvorhaben soll der Lauf der Vjosa verändert werden - mit weitreichenden Folgen für die Artenvielfalt entlang des Flusses. Durch den Staudamm würden Gegenden mit seltenen Tieren und Pflanzen, aber auch Felder und Ortschaften überflutet und die Lebensgrundlage von Fischern beeinträchtigt. Für die gesamte Vjosa gibt es nach Angaben von Anrainern und Umweltschützern Pläne für mehr als 40 Staudämme.