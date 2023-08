Barbara Eden wird 92: Das turbulente Leben des "Jeannie"-Stars

An ihrem 92. Geburtstag wolle mit ihrem Ehemann Jon Eicholtz und einigen engen Freunden in einem Steakhouse in Beverly Hills speisen, verriet Eden dem US-People-Magazin. Außerdem werde es eine Feier in ihrem Haus geben.

Immer nich würden sie viele Menschen erkennen. Es sei "eine Freude und ein Geschenk, in einem Bereich arbeiten zu können, den man wirklich liebt. So viele Menschen müssen in Jobs arbeiten, die sie hassen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen", so Eden dankbar. "Was für ein Glück, wenn wir für etwas studieren, Spaß daran haben und wissen, dass auch andere Menschen Spaß daran haben? Ich denke, das ist ein Geschenk, das uns das Leben gibt, wenn wir bereit sind, dafür zu arbeiten."

Andere Zeiten

Beim "Jeannie"-Serienstart 1965 galten strenge Regeln. Das orientalische Kostüm musste züchtig sein: Bikinioberteil und Pluderhosen, dazwischen nackter Bauch, aber der Bauchnabel durfte nicht zu sehen sein. "Das war etwas Anderes, auch wegen der Fantasy- Geschichte im Stil von Tausendundeiner Nacht. Ich hatte vorher schon eine Menge sexy Mädchen gespielt, aber keines davon im Chiffon-Outfit", so Eden zur dpa.

