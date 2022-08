Elvis wollte Ehetipps von "Jeannie" Barbara Eden

Elvis erzählte Eden von Priscilla

Die Gespräche hätten sich oft um ihre damalige Ehe mit Michael Ansara gedreht. Und Elvis wollte sich offenbar Tipps holen. "Er fragte: 'Wie führt man eine Ehe in Hollywood? Wie schafft man das?'", zitiert People Eden. "Und ich sagte: 'Weißt du, für uns ist es unser Job. So verdienen wir Geld.' Er antwortete: 'Nun, ich habe dieses Mädchen in Deutschland getroffen. Ich bin mir nicht sicher, sie ist schrecklich jung.' Aber er hat mir nicht gesagt, wie jung! Also sagte ich: 'Wenn ihr beide ein Team sind, wird es gut gehen.'"

1958 war Elvis zur Armee eingerückt und wurde nach Deutschland versetzt, wo er seine spätere Frau Priscilla kennenlernte, die damals gerade erst 14 war. Die spätere Ehe hielt nur sechs Jahre.

Trotz ihrer Karriere und Zusammenarbeit mit den ganz großen Filmstars kann Eden auf kein reines Glamourleben zurückblicken, wie sie 2012 in ihren Memoiren mit dem Titel "Jeannie Out of the Bottle" (etwa: Jeannie aus der Flasche) schildert. Darin schreibt sie auch über Depressionen und erfolglose Jahre, über zwei gescheiterte Ehe und den Drogentod ihres einzigen Sohnes. Matthew, aus der Ehe mit Schauspieler Michael Ansara, kam 2001 im Alter von 35 Jahren durch eine Überdosis Heroin ums Leben. Eden setzte sich danach verstärkt für Suchtkranke und andere Hilfsprojekte ein.