Jawort mit Colin Jost: Scarlett Johansson hat sich zum dritten Mal getraut

Hollywood-Star Scarlett Johansson (35) und ihr Freund Colin Jost (38) haben ein gutes Jahr nach der Verlobung geheiratet. Johanssons Sprecher Marcel Pariseau bestätigte das der Deutschen Presse-Agentur. Johansson und Jost gingen am Wochenende im kleinen Familien- und Freundeskreis - unter Berücksichtigung von Corona-Regeln - den Bund der Ehe ein.

Scarlet Johansson hat sich zum dritten Mal getraut

Zuvor hatte die Organisation "Meals on Wheels" am Donnerstag auf Instagram die Eheschließung mitgeteilt. Demnach sei es der Wunsch des Paares, die amerikanische Variante der Hilfsorganisation "Essen auf Rädern" mit Spenden zu unterstützen.

"Wir freuen uns, verkünden zu dürfen, dass Scarlett Johansson und Colin Jost am Wochenende in einer intimen Zeremonie im engsten Kreis ihrer Familie und Freunde geheiratet haben", heißt es hier. "Ihr Hochzeitswunsch ist es, durch eine Spende an 'Meals on Wheels' dazu beizutragen, in dieser schwierigen Zeit etwas für gefährdete Senioren zu tun."