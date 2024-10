Jawort in Italien: "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown zeigt Brautkleid

Im Mai hatte US-Rocker Jon Bon Jovi im Fernsehen über die Hochzeit seines Sohnes Jake Bongiovi mit der britischen Schauspielerin Millie Bobby Brown gesprochen. "Es war eine sehr kleine Familienhochzeit, und die Braut sah umwerfend aus, und Jake ist so glücklich, wie man sein kann", sagte der 62-Jährige in der BBC-Sendung "The One Show" auf die Frage nach Berichten über Hochzeit. Und weiter: "Es geht ihnen absolut fantastisch".

Nun veröffentlichte das frischvermählte Paar Schnappschüsse ihrer Feier. Die Braut trug eine elegante Robe mit Spitze und langer Schleppe. Dazu wählte sie einen Schleier. Der Bräutigam entschied sich für ein cremefarbenes Sakko zur schwarzen Hose. Dem Promiportal Page Six zufolge handelte es sich bei dem Jawort in der Toskana um die zweite, größere Feier nach einer intimeren Zeremonie "vor einigen Monaten".

"Für immer und ewig" "Forever and always, your wife" - also: "für immer und ewig, deine Ehefrau", kommentierte Brown eine Reihe an Fotos. Bongiovi postete ebenfalls Fotos und schrieb das gleiche - gezeichnet mit: dein Ehemann.

Brown und der Sohn des US-Musikers Jon Bon Jovi hatten ihre Verlobung im April vergangenen Jahres bekanntgegeben. Im März hatte "Stranger Things"-Star Matthew Modine in der TV-Show "Access Hollywood" gesagt, dass er das Paar bei seiner Hochzeit trauen werde. "Ich habe eine dieser Lizenzen, um Menschen zu verheiraten, und Millie dachte, es wäre toll, und dann sagte Jake, es wäre eine großartige Idee", erzählte Modine. Auf einem von Bongiovis Bildern ist Modine wartend zu sehen, offenbar während der Bräutigam sein Gelübte vorträgt (hier zu sehen).

Er habe also eine Rede entworfen, erklärte der Schauspieler. "Und sie liebten, was ich schrieb, damit sie sich die Hände reichen und Mann und Frau werden." Modine spielt in der Netflix-Serie "Stranger Things" den Wissenschafter, den Brown in ihrer Rolle als Eleven "Papa" nennt. Die Trauung seiner jungen Serien-Kollegin ist Modine zufolge die zweite, die er selbst durchführt. "Es ist eine so schöne Sache, zwei Menschen in den heiligen Stand der Ehe zu führen", schwärmte er.