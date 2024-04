Jon Bon Jovi über seine fast 35 Ehejahre: War kein Heiliger

Die US-Rockband Bon Jovi ("Living On A Prayer", "It's My Life") feiert in diesem Jahr das 40. Jubiläum ihres Debütalbums. In seiner Schulzeit sang Frontman Jon Bon Jovi bereits in Highschool-Bands, mit 13 gab es nur einen Berufswunsch: Rock-'n'-Roll-Star. Und wie es sich für einen solchen gehört, gibt es eine Legende, die am Karriere-Anfang steht. Bon Jovi wurde sozusagen mit dem Mob in der Hand beim Bodenwischen entdeckt. Als 18-Jähriger war er Hausmeister im Aufnahmestudio seines Cousins und legte nebenbei Demos seines Songs "Runaway" aus.