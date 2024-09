Jawort auf Sardinien: Rebel Wilson veröffentlicht elegantes Hochzeitsfoto

Die Hollywood-Schauspielerin ("Pitch Perfect", 44) postete auf Instagram ein Bild von sich und der Modedesignerin Ramona Agruma in weißen Hochzeitskleidern mit einem Hinweis, dass die Hochzeit auf der italienischen Insel Sardinien am 28. September stattgefunden hat.

Auch auf Argrumas Seite findet sich der Post, Wilsons Beitrag kommentierte sie mit zwei Herzen.

Das geteilte Bild zeigt die beiden strahlend in ähnlichen eleganten Roben mit weiten Röcken und modernem Carmen-Ausschnitt. Sie halten jeweils ein Bouquet mit weißen Blumen in den Händen und stehen am Uferrand.