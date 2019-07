Jason Momoa bekommt Cameo-Auftritt bei den "Simpsons"

Wie schon viele Stars vor ihm, wird " Aquaman"-Star Jason Momoa (38) bald in einer Folge der "Simpsons" zu sehen sein. Die Zeichner der ikonischen Serie verwandeln ihn in eine gelbe Comic-Version seiner selbst, bevor er dann Abenteuer in Springfield erleben kann.

Beim ersten Blick auf den Comic-Momoa stechen charakteristische Details ins Auge. Beispielweise das große Tattoo auf dem Unterarm, der Cut in der Augenbraue oder die langen lockigen Haare.

Auch Einzelheiten zur Handlung der Folge gaben die Produzenten schon bekannt. Momoa werde eine Figur spielen, die auf dem San Castellaneta Festival auftritt (ein Wink an Homers Synchronsprecher Dan Castellaneta). "Er ist die Berühmtheit, die auftaucht und über die Legende dieses Heiligen spricht, der gemahlen und gemartert und der Ursprung des modernen Pistazieneises wurde", sagte Al Jean Entertainment Weekly. "Er erzählt diese sehr grausame Geschichte - und dann wollen Patty und Selma, dass er ihre Brüste signiert und er rennt weg", führt er weiter aus.

Es sei im Übrigen außerordentlich schwierig gewesen, Momoa ins "Simpsons"-Studio einzuladen, erzählte Produzent Al Jean. Eine Episode mit dem 39-Jährigen sei nämlich schon länger ein Wunsch des Teams gewesen. "Wir hörten ständig nur 'Oh, er filmt auf einem Berggipfel' oder er filmt Unterwasser. Es war schwer, ihn in ein normales Studio zu bekommen."

Aber die Macher schafften es und konnten gleich noch einen berühmten Schauspieler für die Folge an Land ziehen: "Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk.