Jason Bateman, Star der Nebenrollen: "Mir tun alle leid, die heute berühmt werden"

Jason Bateman hatte mit 12 mehrere Auftritte in der beliebten TV-Serie "Unsere Kleine Farm". Mit 15 spielte er in der David Hasselhoff-Serie "Knightrider". Mit 18 führte er bei drei Folgen von "Valerie" Regie und ging in die Annalen Hollywoods ein – als jüngster Regisseur aller Zeiten. Dann natürlich kam "Arrested Development". Und ein Golden Globe. Mit der Rolle des Marty in "Ozark" zementierte er seine Karriere. Mit 55 ist Bateman vielleicht kein Superstar, aber ein gefragter Charakterdarsteller.

KURIER: Welche Ziele haben Sie heute?

Jason Bateman: Hollywood ist ein schwieriges Pflaster. Wenn du gerade nicht relevant bist, grüßt dich keiner. Ich lebe deshalb nicht in ständiger Angst, aber es gibt einen Grund, warum es hier sehr lange Karrieren gibt. Es hat damit zu tun, dass manche Schauspieler respektable Jobs und Rollen annehmen. Zu dieser Gruppe will ich gehören.

Wie machen Sie das?

Indem ich lieber drei oder vier Nebenrollen pro Jahr in guten Produktionen annehme anstatt irgendwas Unterdurchschnittliches, nur damit mein Name über dem Filmtitel steht. Das ist das Szenario, wo du einen fetten Scheck bekommst, ein paar Wochen weltberühmt bist, und danach ist deine Karriere vorbei, und du musst aufpassen, dass du nicht dein ganzes Geld ausgibst, bevor du abkratzt. Mein Ziel sind weitere 30 Jahre in diesem Geschäft. Um das zu erreichen, braucht man Respekt und Qualität, nicht Ruhm und Kassenschlager. Eine lange Karriere ist kein Sprint, sie ist ein Marathon. Man bleibt länger relevant, wenn man es langsam angeht.