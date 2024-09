Nicht Schwarz: Janet Jackson irritiert mit Trump-Sager über Harris

Taylor Swift und Billie Eilish haben bereits öffentlich bekannt gegeben, dass sie für Kamala Harris stimmen werden. Nun hat sich auch Janet Jackson in einem Interview mit dem Guardian zu den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen geäußert und mit ihren Aussagen für Aufsehen gesorgt.

Donald Trump wetterte Ende Juli 2024 bei einem Auftritt in Chicago gegen seine demokratische Kontrahentin. "Ich wusste nicht, dass sie schwarz ist, bis sie es vor ein paar Jahren plötzlich wurde", sagte Trump.

Mit Kamala Harris könnten die USA die erste schwarze Präsidentin bekommen - darauf angesprochen antwortete Jackson, dass Harris gar nicht schwarz sei. "Sie ist Inderin", sagte die Sängerin und reihte sich damit in die Liste der Harris-Gegner ein, die Fehlinformationen über die Politikerin verbreiten.

"Es wird Chaos geben"

Im Guardian-Interview fügte Janet Jackson hinzu: "Ihr Vater ist weiß, das haben sie mir gesagt. Ich meine, ich habe seit ein paar Tagen keine Nachrichten mehr gesehen. Mir wurde gesagt, dass sie herausgefunden haben, dass ihr Vater weiß ist".

Kamala Harris' Mutter wurde in Indien geboren, ihr Vater stammt aus Jamaika und ist Schwarz. Auf die Frage des Interviewers, ob Amerika für eine schwarze Präsidentin bereit sei, antwortete Jackson: "Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, möchte ich darauf nicht antworten, weil ich es wirklich nicht weiß. Ich denke, es wird Chaos geben, so oder so".