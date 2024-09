Nach Taylor Swift: Auch Billie Eilish wählt Kamala Harris

"Wählt, als ob euer Leben davon abhängt, denn das tut es", erklärte die Sängerin. Zusammen folgen den beiden auf den Plattformen mehr als 130 Millionen Accounts. Die Demokratin Harris tritt bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump an.

Billie Eilish ruft zur Wahl auf

Die Empfehlung Eilishs kam am Dienstag, dem sogenannten "Voter Registration Day", genau sieben Wochen vor der Wahl. Dieser Tag soll die US-Amerikaner daran erinnern, ihren Eintrag im Wahlregister zu überprüfen oder sich neu anzumelden. Weil es in den Vereinigten Staaten keine Meldepflicht gibt, müssen sich Bürgerinnen und Bürger in vielen Staaten eigens in das Wahlverzeichnis eintragen lassen.