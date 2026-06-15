Mit 75: "Dr. Quinn"-Star Jane Seymour verlobt sich erneut

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Jane Seymour, die durch die Erfolgsserie "Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft" weltweite Bekanntheit erlangte, hat ihre Verlobung mit dem Musiker und Notarzt John Zambetti bekannt gegeben. Das Paar, das seit fast drei Jahren zusammen ist, gab die freudige Nachricht in einem Interview mit dem US-Magazin People bekannt. Ein spontaner Antrag am Valentinstag Der romantische Schritt in die Zukunft ereignete sich bereits Anfang des Jahres – nämlich am 14. Februar, dem Valentinstag, einen Tag vor Seymours Geburtstag. Zambetti entschied sich kurzfristig für den Antrag, ohne große Vorplanung. "Es war kurz vor ihrem Geburtstag. Ich dachte: 'Das ist verrückt. Ich mache es einfach'", erzählte er im Interview. Ursprünglich hatte er aufwendigere Ideen ins Auge gefasst, darunter sogar den Einbezug von Mick Jagger, dem legendären Frontmann der Rolling Stones. "Eine meiner völlig absurden Ideen war, Mick Jagger zu bitten, den Ring heimlich zu überreichen", sagte Zambetti.

Antrag mit Hoppalas Obwohl der Antrag im gemütlichen Zuhause des Paares in Malibu stattfand, verlief er alles andere als reibungslos. Zambetti, der sich selbst als "altmodisch" bezeichnet, erinnerte sich: "Ich ging auf die Knie, das ganze Programm." Doch als er den Ring aus seinem Safe holte und die Schachtel öffnete, sprang der Ring Richtung Bett – und verschwand. Es folgte eine Szene, auf die Charlie Chaplin stolz gewesen wäre: Zambetti suchte unter dem Bett nach dem Ring und blieb dort stecken, woraufhin Seymour ihn herausziehen musste. "Und wir hatten keine Kleidung an", fügte Seymour lachend hinzu. Der Moment endete in einem herzhaften Lachen, als Zambetti sich wegen eines verklemmten Knies nicht mehr bewegen konnte. "Wir sahen uns an und fingen an, hysterisch zu lachen", so Seymour. Symbolik im Verlobungsring Apropos Verlobungsring: Dieser wurde von Zambetti mit Bedacht ausgewählt und hat eine besondere Bedeutung. Das Schmuckstück trägt zwei Steine, ein untypisches Design für Verlobungsringe, das ihn sofort faszinierte. Diese Symbolik stehe für ihre Verbindung: die beiden als Paar sowie ihre individuellen Lebenserfahrungen, die sie zusammengebracht hätten. Die beiden werden sich nach der Ehe ganz klassisch als "Ehemann" und "Ehefrau" bezeichnen, denn den Begriff "Partner" lehnt Zambetti aufgrund seiner unromantischen Nüchternheit ab. "Wir gründen ja keine Anwaltskanzlei."