Laut dem Entertainment-Portal Page Six erzählte Simpson dem Publikum, wie sie als Teenager von ihrem Plattenlabel dazu gedrängt wurde, drastisch abzunehmen, um mit den damals beliebten und äußerst erfolgreichen Kolleginnen Britney Spears und Christina Aguilera mithalten zu können.

Die Sängerin Jessica Simpson überraschte bei einem Konzert in Pennsylvania mit intimen Einblicken in die Anfänge ihrer Karriere. Damit bewies die 45-Jährige einmal mehr, wie gnadenlos und knallhart die Musikindustrie sein kann.

17 Jahre jung war sie damals. "Ich dachte wirklich, dass ich nur wegen meiner Stimme unter Vertrag genommen wurde", so Simpson rückblickend. "Und plötzlich hieß es: Du musst sieben Kilogramm abnehmen – und das, obwohl ich damals 52 Kilogramm wog." Den Vergleich mit Spears und Aguilera, dem sich Simpson seit jeher stellen muss, sprach sie sogar selbst an. "Es gab Britney Spears, es gab Christina Aguilera, wir lieben sie, wir unterstützen sie. Ich musste also in ihre Fußstapfen treten."

"Habe mich immer wie Versagerin gefühlt"

Doch der Druck seitens ihres Labels hörte nicht auf. Für ihr zweites Album "Irresistible" sollte sie sich deutlich sichtbare Bauchmuskeln antrainieren – ein Ziel, das für Simpson unrealistisch war. "Das war definitiv nicht das, was passieren würde", sagte sie mit einem trockenen Unterton. "Ich bin einfach nicht so gebaut. Ich habe halt einen kleinen Bauch."

Die körperlichen Anforderungen und der ständige Vergleich mit anderen Stars setzten der Sängerin zu. "Ich habe mich immer wie eine Versagerin gefühlt, weil ich nie gut genug war", gestand sie. Es ist nicht das erste Mal, dass Jessica Simpson solche Erfahrungen öffentlich macht.

Erst im vergangenen Jahr wagte Jessica Simpson nach 15 Jahren Pause ein musikalisches Comeback. Mit dem Album "Nashville Canyon" kehrte sie zurück ins Rampenlicht.