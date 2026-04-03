Inmitten von Scheidung: Jessica Simpson datet diesen Musiker

Während die Scheidung noch nicht offiziell durch ist, scheint es über ein Jahr nach Bekanntgabe der Trennung wieder einen neuen Mann in Simpsons Leben zu geben. Berichten zufolge soll die Sängerin und Unternehmerin bereits seit einiger Zeit Musiker Thomas Eisenhood daten.

Die US-Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson und Ex-Footballspieler Eric Johnson sind kein Paar mehr . "Eric und ich leben seit einiger Zeit getrennt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu meistern", bestätigte Simpson Anfang des vergangenen Jahres dem US-People-Magazin. Die beiden hatten 2014 geheiratet. Sie haben drei Kinder.

"Sie ist glücklich. Es geht ihr sehr gut, und sie freut sich auf ihre Zukunft", plauderte diese Woche ein Insider gegenüber People aus, nachdem TMZ als erstes über die angebliche Romanze berichtet hatte.

Simpson und Eisenhood sollen vor über einem Jahr angefangen haben, miteinander auszugehen, nachdem Simpson und Johnson im Jänner 2025 nach zehn Jahren ihr Ehe-Aus öffentlich gemacht hatten. Das Ex-Paar pflegt weiterhin ein friedliches Verhältnis als Eltern.

Laut People lebt Eisenhood derzeit in Nashville und war Mitglied der Band "Stoop Kids", die sich laut ihrer Instagram-Bio 2023 auflöste.

Simpson hat sich bisher noch nicht zu den Gerüchten um ihre vermeintliche neue Liebe geäußert.