Zwei Mal hat Schauspielerin Jane Seymour (unter anderem Dr. Quinn im gleichnamigen Serien-Hit) bereits für das Männermagazin Playboy die Hüllen fallen lassen – 1973 und 1987. Jetzt hat sie es wieder getan – zumindest fast, denn sexy Negligés, zarte Spitzenteile oder durchsichtige Kleidchen verhüllen zumindest ein bisschen was.

"Ich bin so aufgeregt, diese Neuigkeit mit euch teilen zu dürfen. Ich wurde vor Kurzem in meinem Zuhause für den ,Playboy’ fotografiert und interviewt", verkündete sie selbst auf ihrem Instagram-Account. Und die Bilder sind wirklich mehr als gelungen – das ehemalige Bond-Girl wird in drei Jahren 70 und das ist beim besten Willen nicht zu glauben. "Ich fühle mich so viel sexier als in meinen jungen Jahren", so die TV-Ärztin.

Ihr Alter habe ihr jede Menge Frieden gegeben. Sie fühle sich einfach wohl in ihrer Haut. "Ich bin wirklich gesund, zum Glück. Ich denke, ich bleibe so jung, weil ich meine Enkel habe, die immer wieder bei mir abgegeben werden. Das tue ich mit Freude! Die meisten meiner Freunde haben auch Kinder und Enkel. Meine Vorstellung von Spaß ist, die Familie zusammen zu haben."

Übrigens, die Bilder sind unter www.playboy.com zu finden.

Was aus den "Dr Quinn"-Stars wurde