Jan Josef Liefers gibt Details zu Tobias Langhoffs Tod preis

"Wir wur¬≠den w√§h¬≠rend des Stu¬≠di¬≠ums und in un¬≠se¬≠ren ers¬≠ten drei Jah¬≠ren am Deut¬≠schen Thea¬≠ter der¬≠ma¬≠√üen sym¬≠biotisch, dass ei¬≠ni¬≠ge √ľber¬≠zeugt wa¬≠ren, wir w√§¬≠ren ein schwu¬≠les Paar. Du hast mir grin¬≠send erz√§hlt, dass so¬≠gar dein Va¬≠ter das mal in den Ring warf. Wir ha¬≠ben ein¬≠fach im¬≠mer al¬≠les zusam¬≠men ge¬≠macht. Al¬≠les, au¬≠√üer schla¬≠fen", schreibt Liefers √ľber seinen verstorbenen Vertrauten.

"Sor­ge um den Freund, des­sen Kör­per im­mer we­ni­ger wur­de"

Die Todesursache ist nach wie vor nicht bekannt. In seinem Nachruf bezeichnete Liefers seinen Freund als "Marathonmann", der zum Schluss nur noch "Haut und Knochen" war. Der deutsche Schauspieler deutet in seinem Nachruf an, dass sein Freund ein ungesundes Verh√§ltnis zum Essen hatte und sports√ľchtig war. "Etwas war entglitten, dir selber und uns anderen, deinen Freunden, deiner Familie", so Liefers.

"In den letzten Jahren habe ich dich nicht mehr essen sehen", erinnert er sich.