Jamie Lynn Spears: "Wurde von meinen Eltern zu Abtreibung gedrängt"

Schauspielerin Jamie Lynn Spears erhebt in ihren Memoiren "Things I Should Have Said" schwere Vorwürfe gegen ihre Eltern.

In Auszügen, die dem Promiportal TMZ vorliegen, ist zu lesen, dass Vater Jamie und Mutter Lynne die heute 30-Jährige im Alter von 16 Jahren zu einer Abtreibung gedrängt haben. Menschen aus dem nähesten Umfeld "kamen in mein Zimmer und versuchten, mich davon zu überzeugen, dass es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben eine schreckliche Idee ist, ein Baby zu bekommen", lautet besagter Auschnitt. Und weiter: "Es wird deine Karriere zerstören. Du bist einfach zu jung. Du weißt nicht, was du tust. Es gibt Pillen, die du nehmen kannst. Wir können dir helfen, dieses Problem zu lösen … ich kenne einen Arzt", zitiert TMZ aus dem Buch.

Eltern übten massiven Druck aus

Alle um sie herum seinen der Meinung gewesen, dass dass man "dieses 'Problem verschwinden lassen müsse". Letztendlich entschloss sie sich, ihr Kind zu behalten, was weitere Streits mit ihrem Vater zu Folge gehabt habe. Außerdem sei Jamie Lynn anfangs verboten worden, mit ihrer älteren Schwester Britney über die Schwangerschaft zu sprechen. "Ich brauchte sie mehr denn je und sie konnte mir in meiner verletzlichsten Zeit nicht helfen. Der Schmerz ist bis heute vorhanden." "Things I Should Have Said" soll Anfang 2022 erscheinen.