Der Sexskandal um Harvey Weinstein (65) schlägt immer höhere Wellen: Der Hollywoodproduzent soll zahlreiche Frauen sexuell belästigt haben – darunter auch namhafte Schauspielerinnen wie Rose McGowan, Ashley Judd, Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow. Jahrelang haben sie geschwiegen, doch nun outen sich immer mehr weibliche Stars als Opfer ungewollter sexueller Handlungen in Hollywood.

Das Thema sexuelle Belästigung betrifft aber nicht nur Frauen: Auch "Dawsons Creek"-Star James Van Der Beek behauptet, von männlichen Produzenten unsittlich angefasst worden zu sein.

Van Der Beek von Produzenten "begrapscht"

In einem Tweet solidarisierte sich der 40-Jährige mit seinen Kolleginnen: "An alle, die jene Frauen verurteilen, die geschwiegen haben, lest das, aus einer anderen Perspektive. Und an alle, die sexuelle Belästigung damit erklären, dass Männer nun mal Männer sind", schrieb Van Der Beek.

For anyone judging the women who stayed silent, read this for perspective. Also for anyone brushing off harassment as “boys being boys.” https://t.co/UX9xWxpn2K — James Van Der Beek (@vanderjames) 12. Oktober 2017

Als aufstrebender Schauspieler sei er selbst von Produzenten belästigt worden.

"Ältere, einflussreiche Männer haben mir an den Hintern gefasst. Ich wurde in unangebrachte, sexuelle Gespräche verwickelt, als ich noch viel jünger war", gestand der vierfache Vater.

I’ve had my ass grabbed by older, powerful men, I’ve had them corner me in inappropriate sexual conversations when I was much younger... — James Van Der Beek (@vanderjames) 12. Oktober 2017

"Was man Weinstein vorwirft, ist eine kriminelle Tat", so der Schauspieler weiter. Es sei inakzeptabel, egal in welchem Business. "Ich applaudiere allen, die sich nun dazu geäußert haben."

What Weinstein is being accused of is criminal. What he’s admitted to is unacceptable - in any industry. I applaud everybody speaking out. — James Van Der Beek (@vanderjames) 12. Oktober 2017

James Van der Beeck wurde durch die Serie "Dawson's Creek" bekannt, in der er zwischen 1998 und 2003 zusammen mit Katie Holmes und Michelle Williams zu sehen war. Seitdem spielt er regelmäßig in Serien und TV-Filmen mit.