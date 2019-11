James und Kimberly Van Der Beek verloren sechstes Baby

Der Schock sitzt tief. "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (42) und Ehefrau Kimberly (37) haben ihr Baby verloren, wie der Schauspieler während der Sendung "Dancing with the Stars" mitteilte. Erst Anfang Oktober hatte das Paar angekündigt, nach drei früheren Fehlgeburten ein sechstes Kind zu erwarten.

"Die kleine Seele, die wir in unserer Familie willkommen heißen wollten, hat eine Abkürzung dahin genommen, was über dieses Leben hinaus gibt", schrieb Van Der Beek zu einem Foto von seiner Frau und einer der Töchter im Krankenhaus. Die Familie sei am Boden zerstört und zutiefst geschockt. Fehlgeburten habe das Paar zwar schon erlitten, jedoch noch nie so spät in der Schwangerschaft. Zudem sei Kimberlys Gesundheit ernsthaft in Gefahr gewesen, so der Schauspieler weiter.