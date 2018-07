Jackson-Leibarzt: "Michael wurde von Vater chemisch kastriert"

Dass Michael Jackson zu seinem Vater Joe Jackson kein gutes Verhältnis hatte, war schon zu Lebzeiten des King of Pop bekannt. Jetzt meldet sich auch Michael Jacksons ehemaliger Leibarzt zu Wort und erhebt schwere Vorwürfe gegen Joe Jackson.

Conrad Murray: "Jackson wurde mit 12 kastriert"

Murray selbst ist kein unbeschriebenes Blatt: Bis zu seinem Tod im Jahr 2009 war Michael Jackson bei Murray in Behandlung. 2011 wurde der Kardiologe wegen fahrlässiger Tötung an Jackson schuldig gesprochen. Er kam zwei Jahre ins Gefängnis, weil er Jackson eine tödliche Dosis Propofol verabreicht haben soll. Seit 2013 ist er wieder auf freiem Fuß. Nun packte Murray selbst in einem Video auf The Blast über den Vater des Musikers aus.

" Joe Jackson war der schlimmste Vater überhaupt", so Murray. Was der Vater seinem Sohn angetan habe, sei so schrecklich, dass es "mit Worten nicht zu beschreiben ist".

Die Misshandlungen, die Joe Jackson seinem Sohn zufügte, gingen sogar so weit, dass er Michael im Alter von zwölf Jahren "mit chemischen Mitteln" kastriert haben soll, damit er seine hohe Stimme nicht verliert.