Joe Jackson: Zahlreiche Stars blieben der Beerdigung fern

Joseph Walter "Joe" Jackson († 89) hat bereits zu Lebzeiten in hohem Maße polarisiert. Dass ihm nach seinem Ableben einige Prominente Hollywoods am Montag die letzte Ehre nicht erweisen wollten, wundert nicht.

Grab nahe seinem Sohn Michael

Vergangenen Mittwoch (27. Juni) starb der Vater des King of Pop, Michael Jackson († 2009), im Alter von 89 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Als Gründer und Manager der erfolgreichen Band Jackson Five gilt er bis heute als einer der größten Mogule der amerikanischen Musikgeschichte. Laut Medienberichten wurde Joe Jackson (1928-2018) am Montag auf dem Forest Lawn Memorial Park im kalifornischen Glendale, nahe dem Grab seines berühmten Sohnes, beigesetzt.