Verrückt: Taylor Swift geht essen - und hunderte Fans blockieren die Straße, um sie zu sehen

Swift kam mit Channing Tatum und Zoe Kravitz zu der mit Stars gefüllten Veranstaltung und erhielt von ihren leidenschaftlichen Fans tosende Ovationen. Neben der Mutter der Braut, Hollywood-Star Andie MacDowell, war auch Lana Del Rey, die in der Vergangenheit ebenfalls oft mit Antonoff zusammengearbeitet hat, bei dem Dinner anwesend. Cara Delevingne und Ryan Reynolds sollen ebenfalls an der hochkarätigen Hochzeit teilnehmen, die am Samstag stattfinden wird.