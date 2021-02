Romantische Fotos vom Antrag: Paris Hilton verlobt sich zum 40er

Paris Hilton schwebt auf Wolke Sieben: Ihre Freund Carter Reum hat um ihre Hand angehalten. Auf Instagram teilte die Hotelerbin ihr Glück.

Paris Hilton teilt Fotos von ihrer Verlobung

An ihrem 40sten Geburtstag am 17. Februar hat Reum Hilton im gemeinsamen Urlaub den Antrag gemacht. "Wenn du deinen Seelenverwandten findest, weißt du es nicht nur. Du fühlst es", schreibt Hilton überglücklich und veröffentlicht eine Reihe an Fotos, die sie nach dem großen Moment zeigen.