Das bisher scheinheiligste Posting von Ivanka Trump?

"Bitte bleibt sicher und verhaltet euch verantwortungsvoll an diesem Ferienwochenende", twitterte Ivanka Trump anlässlich des 4. Juli, an dem in den USA der amerikanische Unabhängigkeitstag zelebriert wird. "Übt die richtige Hygiene aus, haltet Abstand und tragt eine Maske, wenn ihr jemandem nahe seid", teilte sie ihren 9. Millionen Followern mit.

"Das solltest du deinem Vater, Donald Trump sagen"

Binnen weniger Tage wurde der Tweet der 38-Jährigen mit über 30.700 Kommentaren versehen. Die meisten davon waren negativ. Der Aufruf zur Einhaltung der Corona-Vorschriften brachte der Tochter von US-Präsident Trump von Seiten ihrer Follower einen regelrechten Shitstorm ein.