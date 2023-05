Italo-Barde Al Bano (80): "Ich werde ja nur viermal 20 Jahre alt"

Die beiden verlieben sich sofort ineinander, wurden ein Paar. 1970 heiraten sie und standen gemeinsam auf der Bühne – etwa beim Song Contest 1976 mit "We’ll live it all again" und auch 1985 mit "Magic, oh Magic" . Beide Male belegten sie den siebten Platz.

Ein schwerer Schicksalsschlag traf das sonst so glückliche Paar, als 1994 das älteste von ihren vier Kindern, Ylenia, im Alter von 24 Jahren spurlos verschwand. Al Bano war sich sicher, dass das Mädchen tot sei, während seine Frau Romina die Hoffnung bis heute nicht aufgegeben hat.

"Eine Mutter gibt nie auf! Ich hoffe, dass ich eines Tages noch mal in ihre Augen schauen werde. Wir haben Spuren und diese Spuren werden wir verfolgen", sagte sie erst vergangenes Jahr in diversen Interviews. Obwohl sie bis heute nicht gefunden wurde, wurde Ylenia im Jahr 2014 für tot erklärt.

Nachdem beide unterschiedlich mit dem Verschwinden ihrer Tochter umgingen, konnten sie ihre Ehe nicht mehr retten und ließen sich 1999 scheiden. Den Rosenkrieg trugen sie öffentlich aus und Al Bano bekam mit dem TV-Sternchen Loredana Lecciso noch einmal zwei Kinder.

Seit einigen Jahren stehen Al Bano und Romina aber wieder gemeinsam auf der Bühne und sind wieder innig verbunden. In einem KURIER-Interview meinten sie sogar: "Vor Gott sind wir ja ohnehin noch immer verheiratet."

Nachdem Al Bano mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, kündigte er seinen Bühnenabschied für Ende 2018 an, meinte damals aber schon, dass er sich vorstellen könnte, weiterzumachen, wenn es ihm körperlich besser gehe. "Ich liebe meinen Job. Ich genieße es wirklich. Für mich ist Musik Energie. Ich brauche diese Art von Energie", sagte er zum KURIER.

Und auch mit 80 Jahren sieht es nicht so aus, als würde er die Bretter, die die Welt bedeuten, so schnell verlassen. Am 1. Juli kommt er etwa wieder nach Kitzbühel und tritt dort beim "Schlagerboom Open Air" auf.