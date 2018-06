Al Bano: „Musik ist meine Energie“

Und Romina? „Ich werde nicht alleine auf Tour gehen, aber ich arbeite an einem Musical, dass ich international herausbringen möchte. Ich male und ich schreibe Romane, die in Italien veröffentlicht wurden. Leider hat sie bisher noch niemand ins Deutsche übersetzt. Ich hoffe, dass das noch passiert. Das ist etwas, das ich neben dem Singen sehr gern mache.“

Seit 2013 treten sie nach langjähriger Pause wieder als Duo auf. Gerade am Anfang war ihre Wiedervereinigung besonders für Al Bano aber gewöhnungsbedürftig. „Bei unserem ersten Konzert in Moskau (18. Oktober 2013) war das etwas merkwürdig für mich, weil wir so lange nicht miteinander gesungen haben. Tag für Tag, Konzert für Konzert sind wir aber wieder zusammengekommen.