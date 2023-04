Irina Shayk feiert bei Coachella-Festival mit Womanizer Leonardo DiCaprio

Das Coachella Valley Music and Arts Festival, auch bekannt als Coachella, in Kalifornien lockt auch dieses Jahr hochkarätige Besucher an. So wurden unter anderem Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio und Supermodel Irina Shayk beim ausgelassenen Feiern im Publikum gesichtet.

DiCaprio feiert mit Irina Shayk

Wie Page Six berichtet, scheinen sich der Schauspieler und die On-Off-Freundin von Bradley Cooper bestens zu verstehen. Denn weniger als 24 Stunden, nachdem sie auf einer Coachella-Party gesehen wurden, trafen sich DiCaprio und Shayk ein zweites Mal, um Frank Ocean am Sonntagabend bei einem Auftritt zuzusehen.