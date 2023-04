Angebliche Geliebte verrät, was wirklich mit Leonardo DiCaprio läuft

Mit seinen wechselnden Damenbekanntschaften findet sich Leonardo DiCaprio ja oft in den Klatschspalten wieder. Nach seiner Trennung von Camila Morrone wurden dem Oscar-Preisträger schon einige Romanzen nachgesagt - so gut wie jedesmal, wenn sich der Schauspieler mal mit einer weiblichen Begleitung in der Öffentlichkeit zeigte. Zuletzt hieß es, DiCaprio würde "Love Island"-Moderatorin Maya Jama daten. Jetzt hat sich die 28-Jährige selbst zu den Datinggerüchten geäußert.

Maya Jama räumt mit Gerüchten auf

Die britische Sun hatte im Februar berichtet, dass Jama und DiCaprio am Wochenende der BAFTA-Verleihung zwei Nächte hintereinander miteinander feierten. Im April seien sie zusammengekommen, so weitere Berichte.