Irenäus Eibl-Eibesfeld: „Ich habe das Abenteuer nicht gescheut“

Eibl-Eibesfeldt

Der letzte der großen österreichischen Verhaltensforscher sprudelt beim Geburtstagsinterview los, ehe noch das Tonbandgerät läuft: „Es war wunderbar!“, sagt er und es ist nicht ganz klar, ob er seine erste Expedition nach Galapagos oder sein Leben im Allgemeinen meint: Mit seiner These von der angeborenen Fremdenscheu hat er teils heftige Debatten ausgelöst, gleichzeitig gelten seine Werke als Bibel der Verhaltensforschung.hat Tier wie Mensch erforscht und so die Humanethologie als eigene Disziplin begründet. Heute feiert der gebürtige Wiener seinen 85. Geburtstag.

Anekdote reiht sich an Anekdote: Hans Hass habe ihn wohl nur deshalb nach Galapagos mitgenommen, weil er auf dessen Frau Lotte einen guten Eindruck gemacht habe. Der damals 25-jährige Jungforscher parlierte über Musik und rezitierte Gedichte. Das kann er bis heute überaus charmant. Minuten vergehen, in denen er das Nibelungenlied vorträgt – auf Mittelhochdeutsch!

Renki, wie ihn Freunde nennen, wurde am 15. Juni 1928 in Wien als Sohn eines Botanikers und einer künstlerisch begabten Mutter geboren. Schule schwänzen und in den Tümpeln Molche fangen, Kröten, Mäuse, Bienen retten und zu Hause aufziehen – Eibl-Eibesfeldt wuchs in einem toleranten Elternhaus auf. Schon als Zehnjähriger organisierte er sich die biologischen Standardwerke in der Bibliothek und ärgerte sich, wenn man ihn fragte, wie er etwas lesen könne, was von einem Juden kam. Man schrieb 1938 und seine Mutter meinte immer: „Hüte dich vor den Hakenkreuzlern.“

Es half nichts: Er wurde zu den Luftwaffenhelfern eingezogen. Plötzlich merkt man, wie die Erinnerungen an den Krieg zurückkehren – damals, als er viel zu jung zur Flak musste und sich während der Angriffe an Reclam-Heften mit Gedichten festhielt. „Auch die Sprache hat viel mit Verhaltensforschung zu tun“, begründet Eibl-Eibesfeldt, wenn man ihn fragt, warum er nicht Literatur studiert hat. Er studierte also Zoologie und befasste sich in seiner Dissertation mit der „Paarungsbiologie der Erdkröte“. 1949 holte ihn Konrad Lorenz an sein Institut für vergleichende Verhaltensforschung nach Altenberg, viele Stationen in Deutschland folgten.