Intime Geständnisse von "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz

Weiters erzählte Kaulitz, dass er seinen prominenten Status nutzte, um einen Freund vor einem Strafzettel zu bewahren.

Kaulitz küsste Fans: "Das war wie eine Orgie"

Doch damit nicht genug: Auf die letzte Frage des Spiels, ob Bill schon einmal einen Fans geküsst hat, lautete seine Antwort "Ja".

Kaulitz erklärte: "Automatisch, weil ich musste zum Beispiel für unser Video 'Love Who Loves You Back', da durften sich Fans bewerben und das war ja so ein bisschen so eine Orgie und meine Idee war, dass ich mit allen Leuten quasi küsse, streichle und rummache - Mann und Frau, da waren tatsächlich ganz viele Leute dabei und das war ein bisschen wie 'nen Porno-Dreh."