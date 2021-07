Fräulein Sophies Gespür für Frauen

Diese Sprache habe ich bewusst gewählt, auch wenn Feministinnen aufschreien. Das ist wie mit den Lesben-Szenen in Filmen, denen vorgeworfen wird, sie sollen Männer befriedigen. Das verstehe ich nicht, denn ich will das auch sehen. Vielleicht habe ich da eine eher „männliche“ Sichtweise. Das Buch ist nicht nur für Frauen geschrieben, die Spannung, ob man jemanden kriegt oder nicht ist eine universelle Sache.

Was ist das Besondere an Marie, der Studentin?

Es ist vor allem ihre ungebremste Freude an ihrer Begierde. Ein bisschen Vorbild war hier Beebo Brinker, Heldin einer Serie lesbischer "Pulp novels" von Ann Bannon, die seriell erotische Erlebnisse mit Frauen pflegt. Marie ist einerseits ein romantischer Ritter, der am liebsten nur in der Verehrung seiner Dame aufgehen möchte, andererseits ist Marie aber sehr aktiv. Sie initiiert die meisten ihrer erotischen Erlebnisse selbst und ist auch nie verwundert über ihre eigene Sexualität. Sie sieht ihre Sexualität nicht als ein Unglück oder Hindernis, sondern als Abenteuer oder als etwas Wunderbares. Ich habe Marie bewusst nie beschrieben. Ihr Aussehen, ihre Kleidung und Frisur bleiben also dem Leser überlassen. Sie könnte eigentlich jede junge Frau sein.

Wie werden lesbische Frauen bei uns in Medien dargestellt?

In Österreich habe ich kein Bild von ihnen. Vielleicht gibt es das, nur sehe ich es nicht. Es gibt auch kaum Filme über Lesben. Nur einige, die sich historisch mit dem Thema auseinandersetzen, wie die deutsche Produktion „Aimée & Jaguar“. Das war aber vor 15 Jahren. Im künstlerischen Bereich gibt es nicht viel. Die Szene ist eine Nische, die nicht reizvoll wirkt.

Warum ist das so?

Sie grenzen sich ab, indem sie das tun, was das Patriarchat (gegen das sie ja kämpfen) will: verschwinden, sich zurückziehen und unantastbar machen. Und zwar indem sie, das ist mein Eindruck, eine Elite formieren, die sagt, was genau „lesbisch“ wäre und was nicht. Zum Beispiel: Haarlänge und Aussehen. Es gibt einen Unterschied zwischen lesbisch als Sexualität und lesbisch als Kultur. Aber diese Kultur könnte sich auch so gestalten, dass der „Rest“ der Kultur, sagen wir, Heteros und Bisexuelle oder Menschen, die sich an keiner Orientierung festlegen, an ihr mehr Interesse finden. Ich denke, dass dieses Interesse verschwindet, weil der „Rest“ der Kultur Angst hat sich zum Beispiel „unkorrekt“ zu verhalten.

Was sollte sich ändern?

Ich warte auf den Moment, wo Lesben aufstehen und sagen wir sind cool. Dieses Abschotten führt dazu, dass sie sich in eine Opferrolle drängen. Immerhin geht es um Sexualität, um den Ausdruck von Lust an Dingen, nicht um eine Krankheit oder darum, dass jemand Haarausfall hat. Deshalb ist es absurd, dass sich eine Minderheit, die sich anhand einer so schönen Sache identifiziert so versteckt.