Internet-Star: Die „Gangster Granny“ feiert ihren 100. Geburtstag

Selbstironische Gags, überraschende Pointen und ein extrem trockener Humor zeichnen die Kurzvideos, die Ross Smith von seiner Oma Pauline Kana im Netz hochlädt, aus. Damit machte er die Seniorin, besser bekannt als „Gangster Granny“, berühmt. Rund 25 Millionen auf TikTok und über 4 Millionen auf Instagram folgen den lustigen Reels der beiden. Jetzt feierte Pauline Kana ihren 100. Geburtstag.

Angefangen hat alles 2013 auf Vine, später wechselte das lustige Duo zu TikTok, Instagram, Facebook und Youtube.

Sogar einen Weltrekord hat die rüstige Oma schon in der Tasche. Beim „Rock The Country Festival“ in Bellville (Texas) ließ sie sich während eines Konzerts von Brantley Gilbert über die Menge (20.000 Zuschauer waren da) tragen. Dabei stellte sie den offiziellen Guinness-Weltrekord als älteste Person, die jemals Crowd Surfing betrieben hat, auf. Damals war sie 99 Jahre alt.

„I did it! I'm the greatest of all time!“(„Ich habe es geschafft! Ich bin die Größte aller Zeiten!“), sagte sie damals dazu.

Sie hat natürlich auch schon jede Menge Superstars getroffen. So hat sie schon „Spiderman“ Tom Holland die Hand geschüttelt, bei der WM Lionel Messi die Daumen gedrückt, John Cena gefragt, ob er sie heiratet will oder sogar mit Chuck Norris trainiert!

„Chuck öffnete mir und Granny sein Zuhause. Er war für Granny da, als sie gegen den Krebs kämpfte. Er wird auf dieser Erde und in unseren Herzen stets ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen“, schrieb Enkel Ross zu einem Video anlässlich des Todes der Kampfsportlegende im März 2026 dazu. Für die „Gangster Granny“ sind ihre Internet-Videos immer noch der reinste Spaß. „Meine Generation hatte weder Fernsehen noch Internet, nur Radio. Von der Bedeutungslosigkeit offline bis hierher zu gelangen, wo die Leute meinen Namen zu kennen scheinen, war ein rasanter Aufstieg im besten Sinne“, sagte sie 2022 in einem Interview mit PressPass.