„Godmother of Punk“ Patti Smith traf den Papst

Punk meets Pontifex: Papst Leo XIV. hat am Freitag die Sängerin Patti Smith, immer wieder als „Godmother of Punk“ apostrophiert, in Privataudienz empfangen. Das gab der Vatikan laut Kathpress bekannt. Die 79-Jährige gehört nach eigenen Angaben keiner Religionsgemeinschaft an, ist aber seit vielen Jahren mit dem Vatikan verbunden. Für dessen diesjährigen Biennalepavillon in Venedig sang sie ein langes Mariengebet ein.