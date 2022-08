Instagram-Foto löst bei Fans Sorgen um Diane Krugers Augen aus

Wirbel um Diane Krugers Augen: Der Instagram-Account der Schauspielerin ist voll mit Fotos von sich selbst, ihrem Partner Norman Reedus und ihrer gemeinsamen Tochter, aber ein Post bereitet einigen Fans Sorgen - nämlich eine Nahaufnahme von Krugers Pupillen.

Unterschiedlich große Pupillen: Was hat es mit Diane Krugers Augen auf sich?

Diane Kruger veröffentlichte vor wenigen Tagen ein Foto von ihren blauen Augen, auf dem die linke Pupille wesentlich weiter geweitet als die andere ist. Ihre Follower wunderten sich daraufhin, ob der aus Niedersachsen stammende Hollywoodstar sich am Auge verletzt habe. Im Kommentarbereich unter dem Bild finden sich zudem zahlreiche besorgte Ratschläge. So schreibt etwa ein User: "Es heißt Anisokorie und kann schwerwiegend sein. Bitte gehen Sie so schnell wie möglich zum Arzt."

Eine Anisokorie beschreibt einen Unterschied im Durchmesser der Pupillen zwischen beiden Augen. Sie kann angeboren sein, aber auch pathologische Ursachen haben. Auch viele andere Nutzer rieten Kruger, sich schleunigst untersuchen zu lassen.