Inspiriert von Kates Hobby: Prinz Louis' ungewöhnliche erste Worte

Louis ist Fan von TV-Köchin Mary Berry

Der anwesenden Berry erzählte Kate: "Auf seiner Höhe liegen alle meine Kochbücher. Kinder sind fasziniert von Gesichtern, und Ihr Gesicht ist überall in Ihren Kochbüchern. Er sagte also immer: 'Das ist Mary Berry.' Er würde Sie also definitiv erkennen, wenn er Sie sieht."

➤ Lesen Sie hier mehr: Prinz Harry kehrt bald in die alte Heimat zurück - und "fühlt sich geehrt"