Insider: Es gibt eine Sache, die Prinzessin Kate Meghan "nie verzeihen" kann

Gemunkelt wird, dass sich Prinzessin Catherine nach den Streitigkeiten mit den Sussexes ihrem Schwager Harry wieder angenähert haben soll. Nach dem finanziellen Rückschlag durch den verlorenen Deal mit Spotify und kursierenden Spekulationen um eine Ehekrise, tue Prinz Williams Bruder ihr leid, so palastinternen Quellen. In nächtlichen Telefonaten soll Kate daher dem Herzog von Sussex heimlich den Rücken stärken. Eine Versöhnung mit ihrer Schwägerin Herzogin Meghan ist aber nicht in Sicht, glaubt man einem Insider.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Er tut ihr leid": Insider über Kates nächtliche Telefonate mit Harry

Kate fühl sich von Meghan "ultimativ verraten"

Das verheerende Interview mit Oprah Winfrey, das Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr gegeben haben, soll Catherine immer noch schwer im Magen liegen. Sie soll der Meinung sein, Harry und seine Frau hätten den Ruf der Royal Family damit nachhaltig geschädigt. Gegenüber Meghan soll Kate aber auch noch ein ganz persönliches Ressentiment hegen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Sorge um Herzogin: Detail an Meghans Handgelenk wirft Fragen auf

Während des Gesprächs mit der US-TV-Ikone hatte sich Harry unter anderem darüber beschwert, dass er sich von seinem Vater, König Charles, "enttäuscht" fühlte, während Meghan Kate beschuldigte, sie zum Weinen gebracht zu haben.