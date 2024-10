Insider: Brad Pitt und Inés de Ramón "schmieden Pläne für die Zukunft"

Beim Filmfest Venedig hat Brad Pitt heuer nicht nur wegen seines neuen Films "Wolfs" alle Blicke auf sich gezogen. Zur Premiere der Actionkomödie schritt er Anfang September Hand in Hand mit seiner Freundin Inés de Ramón in den Kinosaal.

Pitt und De Ramón: "Etwas Besonderes"

Eine dem Schauspieler nahestehende Quelle erzählte dem US-Promimagazin People, dass es den beiden "ernst" miteinander ist. Das Paar "schmiede Pläne für die Zukunft", heißt es in dem Bericht. "Es begann als eine lustige und lockere Beziehung, aber nachdem sie zusammengezogen sind, haben sie erkannt, dass es etwas Besonderes ist, was sie haben", so der namentlich nicht genannte Insider aus dem Umfeld der beiden. "Er ist dankbar, dass Ines auch gerne reist und ihn bei der Arbeit begleiten kann", schilderte die Quelle weiter.

Wie verschiedene Medien berichten, wurde das Paar erstmals 2022 gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Ramón arbeitet demnach als Schmuckdesignerin. Verschiedenen Medien zufolge ist sie Mitte 30.