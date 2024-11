Insider: Brad Pitt hält Jolie-Auftritt mit Sohn Knox für bewusste Boshaftigkeit

Eine andere Quelle betont allerdings, dass der Teenager die Entscheidung, mit seiner Mutter auf den roten Teppich mitzukommen, selbst getroffen habe. "Angelina war so stolz, Knox an ihrer Seite zu haben", so die Quelle. "Normalerweise hält er sich lieber aus dem Rampenlicht und Angelina respektiert diese Entscheidung, aber er fragte, ob er sich ihr anschließen könne, und sie war natürlich begeistert, dass er dabei sein wollte."