Inside Filmfestspiele Venedig: Die Stars, die Filme und die Tuschelthemen

Wo im letzten Jahr an jedem Checkpoint rund um das Festivalgelände am Lido Fieber gemessen wurde, sollen heuer wieder Cafébars stehen. Die Hotels sind ausgebucht, die Medien zurück. Und so auch der Glanz und Glamour, für den die Filmbiennale seit 78 Jahren berühmt ist. Pedro Almodovar und seine Lieblingsstars Pénelope Cruz und Antonio Banderas machen den Anfang: sein neuester Film "Madres Paralleles" eröffnet die Festspiele.